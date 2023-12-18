Институт Пушкина назвал главное слово 2023 года

Институт русского языка имени Пушкина выбрал «нейросеть» главным словом 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе учебной и научной организации.

«Нейросеть — слово года Института Пушкина», — отметили в сообщении.

Эксперты отметили, что в уходящем году каждый желающий мог поработать с разными моделями искусственного интеллекта (ИИ) и составить собственное мнение об их достоинствах и недостатках. Слово нейросеть внесли в Орфографический академический ресурс «Академос».

В Институте пояснили, что для определения слова года применили двухступенчатую методику. В список слов-кандидатов изначально попали: искусственный интеллект, ChatGPT, импортозамещение, СНГ, заимствование, педагог, наставник, волонтер. Затем выяснилось, что, по данным сервисов Wordstat и Google Trends, только за последний месяц слово нейросеть вводили в поисковую строку максимально часто — около четырех млн раз.

По мнению ученых, за словом «нейросеть» стоит общественно значимое явление, оно отражает последние успехи научно-технического прогресса и частота его употребления растет.

Ранее Нарышкин счел выражение «англичанка гадит» актуальным.