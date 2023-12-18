Продавец магазина дал отпор россинину, который защищал украденное с ножом

В Оренбурге продавец сетевого магазина вступил в схватку с мужчиной, который украл корзину с продуктами. Видеозапись случившегося опубликовал UTV.

Покупатели рассказали продавцу супермаркета, что злоумышленник покинул магазин с полной корзиной продуктов. Продавец бросился за вором. На кадрах он догоняет грабителя и пытается вернуть украденное. Тогда вор достает нож и начинает нападать на работника магазина, но тот ловко уходит от ударов, а затем отбирает оружие. После чего агрессор начинает запугивать его, угрожая выстрелить в него из пистолета, который у него якобы при себе. Угрозы заставляют продавца оставить свои попытки вернуть украденное.

В пресс-службе ГУ МВД по Оренбургской области сообщили, что задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый за тяжкие преступления 42-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на грабеж».

Ранее пьяный россиянин избил подругу, отобрал у нее драгоценности и уснул в туалете.