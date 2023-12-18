Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Продавец магазина дал отпор россинину, который защищал украденное с ножом

В Оренбурге продавец супермаркета вступил в схватку с вором и отобрал у него нож

close
100%
МВД РФ по Оренбургской области

В Оренбурге продавец сетевого магазина вступил в схватку с мужчиной, который украл корзину с продуктами. Видеозапись случившегося опубликовал UTV.

Покупатели рассказали продавцу супермаркета, что злоумышленник покинул магазин с полной корзиной продуктов. Продавец бросился за вором. На кадрах он догоняет грабителя и пытается вернуть украденное. Тогда вор достает нож и начинает нападать на работника магазина, но тот ловко уходит от ударов, а затем отбирает оружие. После чего агрессор начинает запугивать его, угрожая выстрелить в него из пистолета, который у него якобы при себе. Угрозы заставляют продавца оставить свои попытки вернуть украденное.

В пресс-службе ГУ МВД по Оренбургской области сообщили, что задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый за тяжкие преступления 42-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на грабеж».

Ранее пьяный россиянин избил подругу, отобрал у нее драгоценности и уснул в туалете.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами