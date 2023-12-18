Спасатели эвакуировали охотника, пострадавшего во время пожара в тайге

Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали пострадавшего охотника из тайги в больницу населенного пункта Магистральный Казачинско-Ленского района. Видео с эвакуацией мужчины опубликовала пресс-служба иркутского МЧС в Telegram-канале.

На месте пожара в зимовье работает следственно-оперативная группа, отметило ведомство.

Инцидент произошел на участке «Верхняя Ирель», в 110 км от поселка Улькан в сторону деревни Карам. По данным ведомства, в результате перегрева печи в лесном домике произошел пожар.

Трое охотников, пытавшихся укрыться от сильного мороза в сооружении, смогли выбраться из огня, но один из них получил сильные ожоги, а второй при переходе до следующего зимовья сильно обморозил ноги. Пострадавшего при пожаре спасти не удалось.

Спасшийся охотник смог добраться до ближайшего поселка и вызвать помощь. На помощь пострадавшим были направлены 14 человек и четыре единицы техники.

Охотников эвакуируют на вертолете Ми-8 МЧС России. В ведомстве добавили, что ситуация осложняется сильными морозами и большой отдаленностью зимовья от населенного пункта.

Ранее стало известно, как россиянин без обуви и перчаток провел почти сутки в тайге в 20-градусный мороз.