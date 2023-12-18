Россиянам перечислили пять главных угроз здоровью в новогодние праздники

Ожоги и травмы от петард и бенгальских огней являются одними из самых распространенных угроз здоровью людей в новогодние праздники. Об этом kp.ru рассказали эксперты.

В этом случае стоит охладить пострадавшее место с помощью воды, отмечает врач-терапевт, токсиколог, научно-медицинский просветитель Алексей Водовозов. При появлении большого ожога и волдырей важно как можно скорее обратиться в травмпункт или вызвать скорую помощь. Кроме того, в Новый год распространены ушибы и переломы. В этом случае специалисты советуют также охладить место ушиба или перелома с помощью снега или льда, поехать в травмпункт или вызвать «скорую».

Еще одна частая проблема — обморожение, при котором важно постепенно согревать обмороженные места с помощью воды. Если на коже спустя несколько часов появились волдыри, не откладывая, важно обратиться к врачу. В рейтинге популярных угроз оказалось и алкогольное отравление. Врачи советуют положить такого пострадавшего, повернуть его голову набок и вызвать «скорую». Последняя проблема — синдром «праздничного сердца».

«На фоне высокой алкогольной интоксикации либо во время абстиненции (похмелья) происходят сбои сердечного ритма. Серьезные нарушения ритма могут привести к инфаркту», — пояснил профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Филипп Копылов.

В этом случае важно срочно вызвать врачей.

Советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук до этого говорил, что чаще всего в новогодние праздники россияне получают травмы из-за запуска петард, салютов и фейерверков.

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