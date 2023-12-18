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Сальдо: восстановить Каховскую плотину можно

Сальдо заявил, что восстановить Каховскую плотину можно, проект сохранился

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Maxar Technologies/Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховскую плотину, разрушенную в результате ракетных ударов ВСУ, можно восстановить с использованием современных технологий и на основе сохранившихся проектных документов. Он отметил в интервью РИА Новости, что этот процесс займет гораздо меньше времени, чем строительство в советский период.

Губернатор подчеркнул, что Каховская плотина имела две основные функции: производство электроэнергии и создание Каховского водохранилища. Восстановление плотины потребует построения нового машинного зала и установки турбин для производства электроэнергии. Земляная часть плотины сохранилась, а разрушена только железобетонная часть.

Сальдо уверен, что восстановление плотины может быть выполнено намного быстрее, чем ее первоначальное строительство в 50-е годы. Он отметил, что для этого необходимо провести геодезические замеры, изучить оставшиеся конструкции и выполнить техническое обследование. После этого можно будет приступить к разработке проекта.

Губернатор подчеркнул, что большая часть проектной документации на Каховскую плотину хранится в архивах московских институтов, которые занимались ее разработкой. Однако эти документы можно использовать в сочетании с современными условиями и технологиями, чтобы сделать плотину еще более привлекательной и полезной.

24 ноября в Херсонской области сообщили о завершении ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.

Ранее стало известно, сколько времени нужно на восстановление Каховской ГЭС.

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