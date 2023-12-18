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В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ

ФСБ сообщила о найденном тайнике с секретными данными СБУ

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости», архивный снимок

Региональное управление ФСБ сообщило, что в Волновахском районе ДНР был найден тайник с секретной документаций СБУ, передает РИА Новости.

«В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой народной республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота в Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ», — говорится в сообщении.

В спецслужбе добавили, что эти бумаги планировалось эвакуировать перед началом СВО. Из этих документов была получена информация о лицах, причастных к деятельности украинских спецслужб.

Для проверки информации проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

До этого сообщалось, что в Ростовской области задержали 40-летнего гражданина Украины, который шпионил за Вооруженным силами (ВС) России. У задержанного нашли и изъяли средства связи, которые он использовал для общения с украинскими спецслужбами.

Ранее депутат и генерал ФСБ написали статью, где земляне разделены на людей и рептилоидов.

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