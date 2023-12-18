Россиянам объяснили, почему стоит избавиться от привычки хранить деньги в тумбочке

Многие до сих пор с недоверием относятся к банковским вкладам и инвестициям, предпочитая хранить деньги дома в тумбочке. Однако такой способ сбережения может привести к потере накоплений. Об этом «Газете.Ru» рассказала инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко.

По словам эксперта, хранить деньги в тумбочке неактуально, потому что инфляция съедает ваши накопления. Лучше положить сбережения на банковский вклад или вложить в инвестиции.

«Например, если вы отложили 100 тыс. рублей на полочку, то через год вы сможете купить на эти деньги продуктов намного меньше, чем в данный момент. В наши дни развиты банковские и брокерские сервисы, поэтому нет смысла хранить деньги в тумбочке», — объяснила эксперт.

Кроме того, отложенные средства на полочку дома подвержены риску утраты. Их могут украсть, они могут сгореть во время пожара или испортиться при затоплении квартиры. Существует множество способов, которые могут привести к потере наличных денежных средств, которые хранят в тумбочке, заявила Гордиенко.

Эксперт уверена, что наиболее выгодно инвестировать сбережения, а не хранить их дома или на банковском вкладе.

«Если вы разместите деньги на банковском депозите, то они будут давать лишь немного доходности. Нужно осознать, что ваши деньги теряются, если вы держите их в банке. Инвестиции принесут вам больше прибыли. Но при этом нужно понимать, что инвестиции подходят далеко не всем. Человек должен быть готов к этому морально», — рассказала Гордиенко.

Самым выгодным способом хранения накоплений она назвала инвестиции. Однако человек должен понимать, что у них существуют определенные риски.

«Если вы инвестируете портфельно, то деньги должны быть распределены в правильных пропорциях. Главное — понимать их значение, цель их нахождения в вашем портфеле, а также осознавать риски, которые несет каждый в отдельности инструмент», — отметила она.

При этом финансовый консультант посоветовала обязательно иметь наличные деньги на случай непредвиденных трат.

«У вас в свободном доступе должна быть небольшая сумма наличных денег, например, если срочно нужно что-то оплатить, а карта не проходит, в банке выходной и невозможно снять деньги. Эта сумма зависит от того, какие у вас траты. У некоторых — это 50 тыс., а другим необходимо иметь в запасе 500 тыс. рублей», — резюмировала Гордиенко.

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