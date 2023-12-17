Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в стрельбе в брянской гимназии

Мурашко: динамика состояния пострадавших в стрельбе в гимназии положительная

close
100%
Андрей Мазунин/РИА Новости

Врачи положительно оценили динамику состояния подростков, которые пострадали во время стрельбы в гимназии Брянска. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Трагедия произошла 7 декабря в престижной гимназии Брянска. Это первый в истории России случай, когда стрельбу в школе устроила девочка.

До этого сообщалось, что ружье восьмиклассница легко пронесла в гимназию в тубусе. Рамка металлодетектора на входе не работала, как установила полиция, а камер и турникетов в школе никогда не было. На посту охранника гимназии с 2010 года сидела пожилая женщина, которая порой вообще не появлялась на месте.

Вооруженная школьница с опозданием зашла в свой класс на втором уроке, достала ружье и начала стрелять в одноклассников. Всего она сделала пять выстрелов.

Отца открывшей стрельбу в Брянске школьницы арестовали, однако потом суд смягчил ему меру пресечения.

Ранее в Приморском крае мужчина пригрозил жене расправой и выстрелил в полицейского.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами