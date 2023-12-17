В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в стрельбе в брянской гимназии

Врачи положительно оценили динамику состояния подростков, которые пострадали во время стрельбы в гимназии Брянска. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Трагедия произошла 7 декабря в престижной гимназии Брянска. Это первый в истории России случай, когда стрельбу в школе устроила девочка.

До этого сообщалось, что ружье восьмиклассница легко пронесла в гимназию в тубусе. Рамка металлодетектора на входе не работала, как установила полиция, а камер и турникетов в школе никогда не было. На посту охранника гимназии с 2010 года сидела пожилая женщина, которая порой вообще не появлялась на месте.

Вооруженная школьница с опозданием зашла в свой класс на втором уроке, достала ружье и начала стрелять в одноклассников. Всего она сделала пять выстрелов.

Отца открывшей стрельбу в Брянске школьницы арестовали, однако потом суд смягчил ему меру пресечения.

Ранее в Приморском крае мужчина пригрозил жене расправой и выстрелил в полицейского.