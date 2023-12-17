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Аэропорт Волгограда возобновил работу после атаки БПЛА

Ограничения аэронавигации в аэропорту Волгограда сняты

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В Волгограде сняли ограничения аэронавигации, а городской аэропорт вновь работает в штатном режиме. Об этом сообщила РИА Новости представитель воздушной гавани Анастасия Голодова.

Она пояснила, что в городе уже ожидают прибытия задержанных рейсов.

Утром 17 декабря после атаки беспилотников в области были задержаны два рейса из Москвы в Волгоград.

Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

До этого министерство сообщало, что российские средства ПВО сбили 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Накануне министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ за сутки сбили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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