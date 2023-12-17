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Мигрант проник в Финляндию из России через лес

Yle: мигрант незаконно проник на территорию Финляндии из России через лес

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Алексей Даничев/РИА Новости

Один человек незаконно проник на территорию Финляндии через лес в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) «Ваалимаа». Об этом сообщило агентство Yle.

Нелегальное пересечение границы зафиксировали 16 декабря после семи часов вечера. Представитель Юго-Восточного пограничного отряда погранохраны Финляндии Киммо Громофф отметил, что мигрант подал заявление о предоставлении убежища.

До этого газета Helsingin Sanomat сообщала о подобном инциденте. Накануне человек нелегально перелез через ограждение в районе этого же КПП и тоже запросил убежище в Финляндии.

14 декабря граница России и Финляндии работала первый день после предыдущего закрытия. Были открыты два контрольно-пропускных пункта. Также планировалось полноценное возобновление туристического автобусного сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

На следующий день КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» вновь прекратили свою работу. Причиной был назван возобновившийся наплыв беженцев, который в финском МВД связали с «влиянием иностранной державы».

Ранее в Латвии предложили разобрать железную дорогу в Россию.

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