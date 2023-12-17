Москвичам рассказали о погоде воскресенье

Облачная погода, мокрый снег, гололедица и температура до -1°C ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться от +1°C до -1°C, а в ночь на понедельник она составит до -1°C.

В Подмосковье 17 декабря температура будет колебаться в пределах от -3°C до +2°C. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься -3°C.

Ветер ожидается западный и северо-западный скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

16 декабря руководитель Гидромедцентра Роман Вильфанд заявлял, что в Москве ожидается оттепель, которая придет к вечеру воскресенья и продлится несколько дней.

До этого сообщалось, что в ближайшие дни Москву окончательно покинет пришедший на этой неделе циклон «Ваня», который принес в столицу обильные снегопады. После этого в город придет оттепель, воздух прогреется до плюсовой температуры. Сегодня днем центр циклона пройдет чуть южнее Москвы. Таким образом, зона интенсивных снегопадов покинула и столицу, и область, отметил Шувалов. Из-за циклона в Москве, по его словам, выпало около пятой части месячной нормы осадков. Несмотря на потепление, выпавший снег не растает полностью, пообещал синоптик.

Ранее россиянам рассказали, какая погода будет этой зимой.