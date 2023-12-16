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Ватиканский трибунал приговорил бывшего кардинала к тюрьме за махинации с недвижимостью

ANSA: кардинала Анджело Беччиу приговорили к 5,5 года тюремного заключения

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Remo Casilli/Reuters

В Ватиканском трибунале завершился процесс рассмотрения дела по обвинению кардинала Анджело Биччиу в злоупотреблениях при покупке недвижимости для Святого престола в Лондоне. Священнослужителя приговорили к пяти с половиной годам заключения, сообщает агентство ANSA.

«Кардинал Анджело Беччиу по завершении процесса по управлению фондами Государственного секретариата и купле-продаже лондонского дворца был приговорен к пяти годам и шести месяцам тюремного заключения», — говорится в публикации.

Решение было объявлено президентом трибунала Ватикана Джузеппе Пиньятоне при чтении приговора.

Процесс рассмотрения дела был длительным. Кардинал Беччиу, бывший заместитель по общим делам и бывший префект по делам святых, был лишен должности три года назад решением папы Франциска. Его обвинили в клевете, злоупотреблении служебными полномочиями и подчинении свидетеля. Обвинение требовало для него наказания в виде семи лет и трех месяцев лишения свободы. В результате вердикт оказался мягче.

Адвокаты бывшего кардинала заявили об уважении решения трибунала, но несогласии с ним с последующей подачей апелляции.

5 октября сообщалось, что из-за указа папы Франциска в Вестминстерском соборе в Лондоне впервые за 50 лет запретили мессу на латыни.

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