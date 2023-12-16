В Петербурге 83-летняя пенсионерка продала жилье и перевела 5,5 млн рублей мошенникам

В Петербурге мошенники лишили 83-летнюю пенсионерку квартиры. Об этом сообщает 78.ru.

Впервые аферисты связались с жительницей Фрунзенского района в октябре, общение продолжалось до 2 декабря. По словам злоумышленников, для сохранности имущества петербурженке стоило связаться с определенной риелторской компанией и продать через нее квартиру.

Женщина выполнила все условия мошенников. Полученные от сделки 5,5 миллионов рублей пенсионерка отправила на указанные аферистами счета.

Спустя некоторое время россиянка поняла, что ее обманули, поэтому обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее под Липецком женщина хотела заработать на инвестициях и лишилась 6,4 миллиона рублей.