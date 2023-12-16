На границе Украины и ЕС застряли около 4 тыс. грузовиков

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на границе с Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией около 4 тыс. грузовиков ожидают возможности въехать на Украину. Слова чиновника передает агентство Укринформ.

Демченко сообщил, что, по информации польских пограничников, на направлениях, где продолжается блокировка, по состоянию на утро 16 декабря проезда ожидают 2,4 тыс. грузовиков.

«На КПП (контрольно-пропускной пункт. — «Газета.Ru») «Шегини» — 1,2 тыс., на КПП «Рава-Русская» — 550, на КПП «Краковец» — 650», — рассказал он.

Кроме этого, Демченко отметил, что на границе со Словакией в направлении пункта пропуска «Ужгород» стоит 450 грузовиков, с Венгрией в направлении пункта пропуска «Тиса» — 250 машин, с Румынией в направлении пункта пропуска «Порубное» — 870.

26 ноября мэр Львова Андрей Садовой подверг критике польские власти за бездействие в ситуации с перевозчиками, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Он считает, что эта «группа маргиналов» сводит на нет «весь гигантский вклад» Варшавы в победу Киева. Пока польские перевозчики требуют восстановить условия выполнения перевозок украинцами, которые действовали до начала СВО, грузовики с Украины стоят в очередях по 150 часов, а Киев уже потерял €400 млн.

Ранее Белоруссия прекратила действие еще одного соглашения с Украиной.