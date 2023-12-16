Названо опасное свойство новогоднего салата оливье

Любимое россиянами новогоднее блюдо — салат оливье — может быть опасным для аллергиков. Об этом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова, пишет News.ru.

Специалист обратила внимание, что в состав салата входят майонез и яйца, которые могут вызвать аллергию у некоторых людей. Она добавила, что популярное блюдо опасно для граждан с повышенным уровнем холестерина, атеросклерозом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«Если у вас есть известная аллергия на компоненты салата, лучше отказаться от его употребления или заменить на альтернативный рецепт», — сказала Гусакова.

В Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассказывали, сколько могут храниться новогодние салаты дома. Овощные салаты из сырых и вареных овощей, фруктов, с добавлением консервированных овощей, яиц, мяса, птицы, рыбы, копченостей без заправки могут храниться в холодильнике 18 часов.

Аналитики также выяснили среднюю по России стоимость салата «Мимоза». По данным за ноябрь-декабрь этого года его средняя цена составляет 368 рублей 82 копейки.

Ранее врач-диетолог рассказала, как сделать новогодние салаты полезными.