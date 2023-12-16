Город в Ростовской области остался без света, воды и тепла

Город Аксай, расположенный в Ростовской области, остался без света, отопления и водоснабжения из-за ледяного дождя и аварийных ситуаций. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Аксайского района.

Как заявили власти, электроэнергия есть только на улице Луначарского. Там указали, что аварийные отключения случились на высоковольтных и низковольтных линиях из-за падения обледеневших веток и провисания проводов. Из-за отсутствия электричества не работают котельные.

«Часть из них запитаны от генераторов, остальные планируют запитать от аварийных источников электроснабжения. Из-за отсутствия электроснабжения не работает водоносная станция третьего подъема, остановлено водоснабжение Аксая», — сказано в сообщении.

В нем говорится, что на устранение аварийных ситуаций может понадобиться 6-8 часов.

Также, по информации властей, аварийные бригады устраняют аварийные ситуации на электросетях, которые питают станицы Ольгинская и Старочеркасская, хутора Нижне- и Верхнеподпольный, Рыбацкий, Алитуб, Валовый, Мишкинское и Щепкинское поселения.

«На линии, которая обслуживает поселок Рассвет, завершаются работы. Работает бригада на линии, которая обслуживает поселки Золотой Колос и Ковалевка. Также работают бригады на линиях, которые обслуживают поселок Водопадный, хутор Камышеваха, поселок Темерницкий. (Всего) 32 фидера (линии) 10 кВ отключено по Аксайскому району», — указали в администрации.

Там добавили, что все эти аварийные ситуации возникли 15 декабря.

Накануне сообщалось, что в регионах России из-за ухудшения погодных условий более 679 тыс. человек оказались отключены от энергоснабжения.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.