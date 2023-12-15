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Россиянин пытался вернуть жену, угрожая ей отверткой

В Белгороде мужчина выследил экс-супругу и угрожал ей отверткой, надеясь вернуть

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Shutterstock

Житель Белгорода напал на бывшую жену с отверткой, пытаясь ее вернуть. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

49-летняя горожанка обратилась в полицию и сообщила, что ее бывший муж агрессивно себя ведет, преследует ее и высказывает угрозы. Местная жительница заявила, что последний инцидент произошел уже после того, как она сменила место жительства.

Недавно 57-летний мужчина выследил женщину и, подойдя к ней на улице, стал угрожать физической расправой. Он потребовал вернуться к нему, приставив к ее спине отвертку, а когда получил отказ, ударил по лицу кулаком.

В их конфликт вмешались сотрудники супермаркета, расположенного неподалеку. Они же вызвали на место правоохранителей. После чего нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее муж выстрелил жене в голову на глазах у детей.

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