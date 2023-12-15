Стало известно, какую елку будут ставить россияне к Новому году

Большинство (65%) россиян планируют поставить дома к Новому году искусственную елку, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,2 тыс. человек.

«С искусственной елкой меньше хлопот, и экономнее получается», — поделился респондент.

При этом 11% участников опроса поставят живую ель. По их мнению, только аромат хвои может подарить настоящее ощущение праздника. Оставшиеся 24% россиян признались, что вообще не будут наряжать елку. Некоторые из них объяснили это решение тем, что у них нет ощущения праздника, другие — сочли украшение дома детской забавой.

«Дети выросли. Внуки далеко. А сам праздник как-то совсем перестал радовать», — пояснила участница опроса.

Представители российского производителя искусственных елей Max Christmas до этого рассказали «Газете.Ru», что литые искусственные елки лучше пленочных. Достойным вариантом эксперты Max Christmas назвали смешанные ели. Что касается высоты искусственной ели, лучше выбирать модели длиной около 70% от высоты потолков. В вопросе диаметра также рекомендуется отталкиваться от размеров комнаты.

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