В туротрасли оценили перспективу Вьетнама заменить Таиланд для туристов из России

Запуск авиарейсов в деловые столицы Вьетнама вряд ли увеличит популярность этой страны у российских туристов, считает вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Путешественники продолжат делать выбор в пользу Таиланда, так как туда больше рейсов, а сам отдых дешевле, заявил он в эфире НСН.

Во времена до пандемии коронавируса Вьетнам пользовался у российских туристов большой популярностью, в основном они летали на курорты Нячанг и остров Фукуок, отметил эксперт. Что касается крупных городов – таких, как Ханой, Хошимин, то туда чаще летают ради экскурсий, а не пляжного отдыха. Так, от Хошимина до пляжа придется ехать порядка 6-7 часов.

«К сожалению, на курорты пока прямых рейсов не предвидится, туда можно будет летать через Ханой и Хошимин. Рейсов пока очень мало. То, что мы видим, – два рейса в неделю, – это просто смешно, – считает Мкртчян. – Главный конкурент Вьетнама это Таиланд, а туда летает 200 рейсов в неделю. Поэтому здесь даже обсуждать не стоит, будет ли Вьетнам отбивать туристов от Таиланда».

По словам эксперта, отдых на курортах Вьетнама обойдется примерно в 300 тыс. рублей на двоих. Так, билет стоит порядка 70 тыс. рублей, чтобы долететь до курорта нужно еще около 20-25 тыс. рулей. Отели на Фукуоке можно найти по цене в районе 150 долларов в день.

«Выходит примерно 300 тыс. на двоих на 10 дней», – подсчитал глава Альянса турагентств.

Напомним, туроператоры считают отдых в Таиланде одним из самых бюджетных в Азии. При этом неделя отдыха на двоих оценивается в 200 тыс. рублей.

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