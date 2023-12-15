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Врач рассказал, как определить наличие дефицита железа в организме

Врач Калинчев: анализ крови поможет определить наличие дефицита железа

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Shutterstock

Определить недостаток железа в организме человека самостоятельно по симптомам не получится, рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

По его словам, все характерные для данного недуга симптомы могут подходить к очень большому спектру заболеваний.

«Нельзя никак определить дефицит железа. Иначе вся симптоматика неспецифична: повышенная утомляемость, слабость, сонливость, низкая толерантность к физической нагрузке, плохой иммунитет», — отметил эксперт

Врач подчеркнул, что диагностировать проблему можно только с помощью анализа крови.

«Я рекомендую на дефицит железа сдавать один анализ — ферритин. Он показывает запасы железа в организме», — заключил Калинчев.

Нутрициолог Анастасия Костомаха до этого говорила, что прежде всего на нехватку железа указывают шум в ушах и «мушки» в глазах, а также слабость и повышенная утомляемость человека. Кроме того, признаками могут быть наличие одышки и повышенный пульс. Еще одним явным симптомом Костомаха назвала сухость кожи и изъязвление в уголках губ.

Ранее ученые оценили распространенность дефицита железа у девочек и молодых женщин.

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