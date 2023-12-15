В Харьковской области сообщили об обстреле двух сел со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили более 30 снарядов по селам Берестовое и Новоегоровка. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Харьковской области в подконтрольной российским властям части региона Виталий Ганчев.

Он отметил, что в настоящее время сотрудники администрации помогают местным жителям с восстановлением имущества. В частности, продолжается ремонт поврежденных жилых домов.

«Более 30 снарядов прилетело по населенным пунктам Новоегоровка и Берестовое со стороны ВСУ», — подчеркнул Ганчев.

12 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за день украинские военные более 20 раз обстреляли территорию региона. По его словам, всего атакам подверглись шесть населенных пунктов.

В тот же день Министерство обороны РФ заявило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородской областью тактическую ракету «Точка-У». Согласно информации военного ведомства, бойцы ВСУ пытались с ее помощь нанести удар по российским объектам.

Ранее в Белгородской области автомобиль с мирными гражданами подорвался на мине.