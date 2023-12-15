Врач перечислила продукты, которые помогут сбросить вес перед Новым годом

Овощи и зеленый чай помогут избавиться от лишних килограммов перед Новым годом. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Овощи, такие как брокколи, шпинат, капуста и огурцы, являются отличным источником витаминов и минералов, при этом они содержат очень мало калорий. Они помогут вам чувствовать себя сытыми и удовлетворенными, не добавляя лишних калорий», — отметила Тананакина.

Зеленый чай, по ее словам, содержит антиоксиданты, ускоряющие обмен веществ и способствующие сжиганию жира. Также врач посоветовала есть фрукты, поскольку они содержат много клетчатки, и не забывать про белок, который поможет удержать мышечную массу.

Согласно опросу, проведенному банком «Русский стандарт», почти четверть (24%) россиян начали подготовку к праздникам еще в ноябре, а 32% — в первой половине декабря.

Большинство опрошенных (52%) украшают дом новогодним декором. 40% заранее покупают подарки. А 8% — заблаговременно начитают делать заготовки к новогоднему столу.

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