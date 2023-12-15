На российского студента завели уголовное дело за поддержку Дарьи Треповой

На студента из Самары возбудили уголовное дело за комментарий в поддержку Дарьи Треповой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, комментарий про Трепову 19-летний Антон оставил еще в июле. Под новостью в одном из Telegram-каналов, где говорилось об аресте Креповой, молодой человек написал, что «таких героев должны награждать».

Специалисты экспертно-криминалистического центра пришли к выводу, что этим комментарием молодой человек публично оправдал терроризм. 12 декабря на студента возбудили дело и отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

До этого следствие смогло установить, что кроме взрывчатки в статуэтке, которую вручили военному корреспонденту Владлену Татарскому, был установлен автомобильный GPS-трекер с прослушкой.

Также стало известно, что укрыватель Треповой Дмитрий Касинцев, когда узнал, что она натворила, бросил ее в квартире и попытался сбежать. Но его остановили полицейские. По требованию сотрудника он вернулся в квартиру, а во время осмотра полицейский нашел Трепову в одной из комнат. Она была накрыта белой простыней.

15 ноября в Санкт-Петербурге Дарью Трепову доставили в суд на первое слушание по делу о теракте против Татарского. В конце ноября суд продлил арест Треповой.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.