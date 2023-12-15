Рецидивисту, надругавшемуся над двумя девочками в автобусе, грозит пожизненное заключение

В Бурятии 61-летнего местного жителя обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности детей, не достигших 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

По данным следствия, житель Улан-Удэ дважды надругался над девочками во время поездки в маршрутном автобусе. Мужчина приставал к детям в транспорте, трогал их и совершал насильственные действия. Дети от испуга не могли ничего сказать и покидали маршрутку на ближайшей остановке. Преступления попали на видеокамеры, расположенные в салоне транспортных средств.

В Следственном комитете рассказали, что мужчина уже был судим за аналогичные преступления. Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее заключенный из Казани шантажировал 13-летнюю школьницу, требуя ее приватные фото.