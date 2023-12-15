Российские работодатели рассказали, как справляются с дефицитом кадров

Сегодня 74% компаний пытаются справиться с дефицитом кадров при помощи увеличения заработных плат. Однако эксперты рынка труда отмечают, что этот метод постепенно теряет свою эффективность и может даже навредить экономике. Это показало исследование компании UTEAM, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Предложение более высоких заработных плат соискателям работает только на короткой дистанции, увеличивать вознаграждение бесконечно невозможно. Такой подход перегревает рынок, ведь зарплаты увеличиваются «вынужденно», без подкрепления ростом реальной производительности труда. В некоторых ситуациях работодатели буквально переплачивают специалистам -— увеличивают оклады, чтобы привлечь или удержать сотрудника в компании, независимо от того, какие результаты в работе он показывает. Это истощает запас прочности и конкретного бизнеса, и экономики в целом, а также способствует росту инфляции. Кроме того, сотрудников с исключительно финансовой мотивацией легче всего переманить на другое место работы. Поэтому сегодня все больше работодателей внедряют другие способы борьбы с кадровым дефицитом», — прокомментировала Ирина Антоненко, руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM.

Еще 62% работодателей практикуют внутреннее обучение и развитие системы наставничества. Это позволяет принимать на работу соискателей с недостаточным опытом. Кроме того, внедрение собственной системы обучения помогает «выращивать» необходимых специалистов внутри компании из текущих сотрудников.

«Все любят брать готовых сотрудников, но их сейчас все меньше и меньше. Нужно быть готовым к тому, что придется их обучать, причем период такой адаптации может длиться до трех месяцев. Разворот в сторону обучающих программ и наставничества — это тренд, все больше компаний превращают это в систему, которая действует не ситуативно, а на регулярной основе», — добавила Антоненко.

Важную роль в борьбе с дефицитом кадров играет и работа с молодежью: 59% опрошенных компаний сообщили, что сотрудничают с профильными вузами и ссузами, набирают персонал со студенческой скамьи. По словам экспертов UTEAM, работодатели используют разные практики: развивают программы стажировок, назначают именные стипендии. Иногда бизнес помогает учебным заведениям с техническим оснащением, чтобы после выпуска молодые специалисты уже умели работать на самом современном оборудовании.

«Это затратно и сложно, но приносит свои плоды. Такая коллаборация бизнеса и образования, конечно, не решает все кадровые проблемы, но часть вопросов может закрыть», — отметила Антоненко.

Кроме этого, 47% компаний стали уделять больше внимания удержанию существующих работников, в частности, расширять программы долгосрочной мотивации на рядовых позициях (а не только для топ-менеджмента). Сейчас это применяется в случае со многими дефицитными специалистами, даже на таких позициях, как токарь.

«В рамках таких программ люди, которые проработали в компании 5, 8 или 10 лет и так далее, получают те или иные бонусы за лояльность. Цель программы долгосрочной мотивации заключается в том, чтобы человеку было невыгодно увольняться. При переходе в другую компанию он теряет преимущества, которые копились годами. Это может быть прибавка к зарплате, расширенный социальный пакет, дополнительные дни отпуска, годовое премирование, льготное кредитование (в частности, ипотека), ежегодное обучение — встречаются самые разные варианты», — резюмировала Антоненко.

Ранее в Госдуме одобрили ускоренное обучение в вузах выпускников колледжей.