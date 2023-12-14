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Юрист объяснила, когда сотрудникам могут отказать в предоставлении отпуска

Юрист Яковлева: работодатели могут отказать в отпуске не по графику

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Freepik.com

Работодатель может отказать сотруднику в предоставлении отпуска, если он принял решение отдохнуть не по графику. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, график отпусков на следующий год составляется в декабре текущего.

«Если же в течение года сотруднику необходимо пойти в отпуск в другие дни, то вопрос переноса решается по соглашению сторон: работника и работодателя. И работодатель имеет полное право отказать, если посчитает нужным», — пояснила Яковлева.

Отказ может последовать и в том случае, если работник хочет взять отпуск за свой счет, предупредила юрист. Однако это не касается случаев предоставления отпуска пенсионеру, а также по случаю рождения ребенка, свадьбы и некоторых других. При этом несовершеннолетние россияне, почетные доноры России, а также родители, которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, могут взять отпуск в любое время.

«Они имеют право на предоставление отпуска в любое удобное для них время вне зависимости от того, что написано в графике. И отказать в предоставлении такого отпуска работодатель не вправе», — заключила Яковлева.

Опрос онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, результаты которого есть у «Газеты.Ru», до этого показал, что более трети россиян — 35% — планируют чаще брать отпуск в 2024 году, чем в 2023 году. Менее трети — 27% — не собираются этого делать.

Ранее россияне ответили, с кем оставляют домашних животных во время отпуска.

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