Россиянам объяснили, как выбрать сладкий подарок для детей на Новый год

При выборе детского сладкого подарка на Новый год нужно прежде всего смотреть на дату изготовления, локализацию производителя и состав конфет. Об этом «Парламентской газете» рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По ее словам, лучше отдавать предпочтение знакомым производителям.

«Потребительский патриотизм — важная составляющая выбора и скрытые резервы для развития регионального сегмента. Потребители предпочитают выбирать продукцию, произведенную в том субъекте, где они живут», — отметила Саратцева.

Она также советует оценить, что входит в набор. Если там присутствуют алкоголь, абрикосовая косточка, консерванты, детям такие конфеты есть не рекомендуется. В этом случае на упаковке должна быть надпись «не для детей».

Исследование платежной системы «Мир», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что более 60% россиян не собираются сокращать расходы на новогодние подарки или праздничные развлечения для своих детей, при этом больше половины (52%) опрошенных согласны потратить меньше на покупку нарядов к торжеству.

Ранее врач объяснила, чем опасны сладкие новогодние наборы для детей.