Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как выбрать сладкий подарок для детей на Новый год

Роскачество: сладкие подарки для детей лучше покупать от знакомых производителей

close
100%
Freepik

При выборе детского сладкого подарка на Новый год нужно прежде всего смотреть на дату изготовления, локализацию производителя и состав конфет. Об этом «Парламентской газете» рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По ее словам, лучше отдавать предпочтение знакомым производителям.

«Потребительский патриотизм — важная составляющая выбора и скрытые резервы для развития регионального сегмента. Потребители предпочитают выбирать продукцию, произведенную в том субъекте, где они живут», — отметила Саратцева.

Она также советует оценить, что входит в набор. Если там присутствуют алкоголь, абрикосовая косточка, консерванты, детям такие конфеты есть не рекомендуется. В этом случае на упаковке должна быть надпись «не для детей».

Исследование платежной системы «Мир», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что более 60% россиян не собираются сокращать расходы на новогодние подарки или праздничные развлечения для своих детей, при этом больше половины (52%) опрошенных согласны потратить меньше на покупку нарядов к торжеству.

Ранее врач объяснила, чем опасны сладкие новогодние наборы для детей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами