Профессор рассказала о заболевании, которым можно заразиться от кошек

Люди могут заразиться от кошек паразитарной инфекцией — токсоплазмозом. Об этом Pravda.Ru рассказала профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева.

По ее словам, данное заболевание является одним из самых распространенных на планете, в России им болеет примерно каждый третий житель.

«Кошка, в которой живет паразит, вместе с фекалиями выделяет в окружающую среду так называемую спороцисту, которая в окружающей среде становится инвазионной, то есть готовой к заражению. Чтобы эту спороцисту подхватить, необязательно взаимодействовать именно с фекалиями. Спороцисты могут быть на шерсти кошки, они очень липкие. Гладя, целуя кошку или когда она вас лижет, можно подхватить инфекцию», — уточнила эксперт.

Заражение начинается с острой фазы, после чего она переходит в хроническую. В этом случае зоиты (брадизоиты) могут жить в мозге человека и воздействовать на него, отметила Темерева.

«Они выделяют вещества, которые меняют поведение, характер людей. Например, человек начинает страдать невротизмом — это психологическое состояние, когда люди долго, глубоко переживают любые события», — добавила она.

Профессор также отметила, что заразиться болезнью можно также от птиц и домашнего скота, помимо этого, паразит размножается в мясе.

Руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов до этого говорил, что кошки, как и люди, могут болеть простудными заболеваниями, чаще всего речь идет о вирусной этиологии. По его словам, животное теоретически может также подхватить респираторную инфекцию от людей, однако на данный момент существует мало научных исследований, подтверждающих это.

Ранее сообщалось, что бактерии кошек могут вылечить заболевания кожи у людей.