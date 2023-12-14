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Эксперты объяснили правила продажи алкомороженого в России

Эксперт потребрынка Шапкин: в законах уже прописаны все правила об алкомороженом

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Global Look Press

В существующем российском законодательстве уже есть все нормы касательно продажи алкогольного мороженого, заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Изготавливать такой продукт могут только организации с лицензией на производство алкогольной продукции, а продавать его можно по тем же правилам, что и спиртное, отметил он в интервью НСН.

К алкогольной продукции относится пищевая продукция, которая содержит этиловый спирт в количестве от 0,5%, напомнил Шапкин, подчеркнув, что в эту категорию входит и алкомороженое. Продавать такую спиртосодержащую продукцию можно с определенными ограничениями. К примеру, только в магазинах, имеющих лицензию и находящихся в отдалении от учебных учреждений.

«Не понимаю, что они пытаются узаконить или определить, в существующем законодательстве и так все прописано, — отметил Шапкин. — Такое мороженое будут реализовывать в магазинах, которые торгуют алкоголем. Например, в алкогольном отделе супермаркета должна быть полка: между бутылками с вином и джином должно стоять алкогольное мороженое, или лежать в соответствующем холодильник. Законом это уже предусмотрено».

Также алкогольное мороженое, как и спиртные напитки, нельзя продавать несовершеннолетним детям, добавил эксперт.

Напомним, Минфин предложил ограничить содержание этилового спирта в алкогольном мороженом и аналогичных замороженных десертов на уровне 1,2% (сейчас она может достигать 7–10%). Уже подготовлен соответствующий проект распоряжения кабмина, подробности – в материале «Газеты.Ru».

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