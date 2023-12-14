Появились новые подробности теракта против военкора Владлена Татарского

Следствие смогло установить, что кроме взрывчатки в статуэтке, которую вручили военному корреспонденту Владлену Татарскому, был установлен автомобильный GPS-трекер с прослушкой. Об этом пишет Telegram-канал 112.
По данным канала, фигурантка дела о теракте Дарья Трепова заявила, что не знала о трекере, в отличие от заложенного СВУ в бюсте.
Также стало известно, что укрыватель Треповой Дмитрий Касинцев, когда узнал, что она натворила, бросил ее в квартире и попытался сбежать. Но его остановили полицейские. По требованию сотрудника он вернулся в квартиру, а во время осмотра полицейский нашел Трепову в одной из комнат. Она была накрыта белой простыней.
Трепову обвиняют по трем статьям: теракт, хранение взрывчатки и подделка документов. Военный суд продолжает рассматривать уголовное дело и опрашивать свидетелей.
15 ноября в Санкт-Петербурге Дарью Трепову доставили в суд на первое слушание. Однако во время заседания объявили, что один из потерпевших скончался.
В конце ноября суд продлил арест Дарьи Треповой по делу о теракте против военкора Татарского.
Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.