Появились новые подробности теракта против военкора Владлена Татарского

Следствие смогло установить, что кроме взрывчатки в статуэтке, которую вручили военному корреспонденту Владлену Татарскому, был установлен автомобильный GPS-трекер с прослушкой. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, фигурантка дела о теракте Дарья Трепова заявила, что не знала о трекере, в отличие от заложенного СВУ в бюсте.

Также стало известно, что укрыватель Треповой Дмитрий Касинцев, когда узнал, что она натворила, бросил ее в квартире и попытался сбежать. Но его остановили полицейские. По требованию сотрудника он вернулся в квартиру, а во время осмотра полицейский нашел Трепову в одной из комнат. Она была накрыта белой простыней.

Трепову обвиняют по трем статьям: теракт, хранение взрывчатки и подделка документов. Военный суд продолжает рассматривать уголовное дело и опрашивать свидетелей.

15 ноября в Санкт-Петербурге Дарью Трепову доставили в суд на первое слушание. Однако во время заседания объявили, что один из потерпевших скончался.

В конце ноября суд продлил арест Дарьи Треповой по делу о теракте против военкора Татарского.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.