В России стали пить больше коньяка и меньше водки

В 2023 году в России растут продажи коньяка на фоне снижения продаж водки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля.

«По данным ведомства, всего продажи коньяка в стране [за период январь – ноябрь] составили 12,137 миллиона декалитров, водки — 68,253 миллиона декалитров», — говорится в публикации.

Таким образом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи коньяка в России выросли на 9,8%, а водки — сократились на 0,9%.

Более популярны у россиян стали виноградные вина (рост +5,7%), шампанские и игристые вина (+9,6%). Наибольший рост показали продажи ликерных вин: +63,3%.

В целом продажи алкоголя (без учета пива и иных подобных напитков) за январь-ноябрь увеличились на 4,1%, до 201,233 миллиона декалитров.

13 декабря глава МВД Владимир Колокольцев обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину из-за рейдов депутатов по «наливайкам».

В тот же день Минфин сообщил, что повышение цен на алкоголь с 2024 года не планируется.

Ранее в ресторанах России призвали ввести новый регламент продажи алкоголя.