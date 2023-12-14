Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России стали пить больше коньяка и меньше водки

Росалкогольтабакконтроль: в РФ растут продажи коньяка и вин

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

В 2023 году в России растут продажи коньяка на фоне снижения продаж водки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля.

«По данным ведомства, всего продажи коньяка в стране [за период январь – ноябрь] составили 12,137 миллиона декалитров, водки — 68,253 миллиона декалитров», — говорится в публикации.

Таким образом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи коньяка в России выросли на 9,8%, а водки — сократились на 0,9%.

Более популярны у россиян стали виноградные вина (рост +5,7%), шампанские и игристые вина (+9,6%). Наибольший рост показали продажи ликерных вин: +63,3%.

В целом продажи алкоголя (без учета пива и иных подобных напитков) за январь-ноябрь увеличились на 4,1%, до 201,233 миллиона декалитров.

13 декабря глава МВД Владимир Колокольцев обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину из-за рейдов депутатов по «наливайкам».

В тот же день Минфин сообщил, что повышение цен на алкоголь с 2024 года не планируется.

Ранее в ресторанах России призвали ввести новый регламент продажи алкоголя.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами