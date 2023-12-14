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В России призвали открыть государственные пункты переработки елей

Общественник Корниец: по всей стране нужно открыть пункты переработки елей

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Depositphotos

В России необходимо открыть специализированные государственные пункты, в которых после завершения новогодних праздников будут принимать ели для последующей переработки. С таким предложением вышел председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец. Он также призвал ввести единый утилизационный сбор и учитывать его в цене продаваемых елок, сообщает RT со ссылкой на обращение общественника к главе Минприроды Александру Козлову.

В своем письме Корниец отметил, что несмотря на популярность искусственных елок, большинство россиян предпочитают украшать дом живыми деревьями. После праздников ежегодно актуальным становится вопрос об утилизации елок, которые идеально подходят для переработки и использования в качестве вторсырья.

По этой причине Корниец призвал организовать пункты приема елей по всей стране. «Такие пункты могли бы работать с января по март во всех регионах России», — отметил он в своем письме.

Напомним, эксперты считают живые ели более экологичными, чем искусственные, поскольку они не требуют специальной переработки. Отмечается, что пластиковое дерево окупает свой экологический след только в том случае, если его используют на протяжении 20 лет.

Ранее жителям Москвы рассказали, где приобрести живую ель для украшения дома к Новому году.

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