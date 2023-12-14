Нашелся хозяин собаки, просидевшей сутки у новокузнецкого аэропорта

В среду около аэропорта Новокузнецка заметили собаку, ищущую хозяина, и предположили, что он оставил животное на морозе и улетел. В пресс-службе аэропорта рассказали «Газете.Ru», что овчарка сбежала из дома, а ее хозяин никуда не уезжал. Там отметили, что владелец уже забрал животное домой.

«Слава богу, хозяин утром нашелся, собаку забрал. Собака увязалась за кем-то, вечером хозяин пришел домой, обнаружил пропажу, прочитал в новостях, что у нас потеряшка, и забрал своего песеля. Все благополучно завершилось. Он никуда не улетал. Не знает [как убежала], говорит, что скорее всего увязалась за кем-то», — рассказали там.

Накануне в Telegram-канале «Аэропорт Новокузнецк» опубликовали видео и фото немецкой овчарки, бегающей около здания воздушной гавани, и предположили, что собака потеряла улетевшего хозяина.

«У нас Хатико! Владельцы немецкой овчарки, откликнитесь. Дружелюбный мальчик сегодня утром, по всей видимости, проводил хозяина, а теперь, не зная отдыха и подгибая от мороза лапки, ищет его в -35°С! Сейчас пса пригрели и покормили в парковочном павильоне. Просьба распространить, чтобы наш Хатико поскорее смог вернуться домой», — говорилось в сообщении.

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