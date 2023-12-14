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Врач назвала секрет долголетия, который защитит от рака и инфаркта

Врач Ерусланова: физические нагрузки являются рецептом долголетия

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Shutterstock

Физические нагрузки являются секретом долголетия, потому что они положительно влияют на здоровье, рассказала kp.ru врач-кардиолог, к.м.н., зав. лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ксения Ерусланова.

«Любой уровень физической активности лучше, чем ее полное отсутствие. Нужно начинать двигаться хотя бы по чуть-чуть, понемногу. Однако для реального продления жизни важно идти вперед — повышать физнагрузки, чтобы достичь оптимальных показателей», — отметила эксперт.

По ее словам, физическая активность является эффективным средством для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, и различных видов рака. Для этой цели она советует комбинировать силовые и аэробные упражнения разной интенсивности.

Помимо этого, спорт может снизить риск развития гипертонии, сахарного диабета, деменции и атеросклероза, поможет избавиться от лишнего веса, улучшить структуру костей и уменьшить тревожность.

«Доказано, что при занятиях спортом выделяются гормоны, улучшающие настроение и качество жизни. Поэтому сейчас пациентам с депрессией рекомендуется вводить физнагрузки в план лечения», — заключила Ерусланова.

Healthnews до этого сообщал, что выполнимые цели, например обещание тренироваться десять минут в день, а также немедленное вознаграждение себя после тренировки помогают сохранить мотивацию к физической активности зимой.

Ранее россиянам рассказали, каким видам тренировок лучше отдавать предпочтение зимой.

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