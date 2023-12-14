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Москвичам рассказали, где взять живую ель на Новый год

«Москва 24»: москвичи могут приобрести живую ель на Новый год на елочном базаре

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Жители Москвы могут приобрести живую ель на Новый год на елочных базарах, которые откроются в 20-х числах декабря. Об этом «Москве 24» сообщили в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Помимо этого, все желающие могут спилить понравившуюся ель в Дмитровском и Сергиево-Посадском питомниках по согласованию с администрацией, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья. Также жители могут купить живое новогоднее дерево в онлайн- и офлайн-магазинах.

Инженер лесного хозяйства, кандидат биологических наук Юрий Гниненко отметил, что при выборе елки важно оценить ее цвет и запах.

«Спиленная елка должна иметь ярко-зеленый цвет и выраженный хвойный запах, блеклые или сухие иголки — верный признак того, что они скоро отвалятся. Также не должно быть голых участков без хвои и сухих веток: они должны быть гибкими», — пояснил эксперт.

Если вы собираетесь приобрести ель в питомнике, лучше выбирать дерево, которое растет не под пологом леса, а на расстоянии от других деревьев, предупредил он. Срубать дерево специалист рекомендует не в слишком морозную погоду, чтобы довезти ее до дома в сохранности.

Эколог, депутат Госдумы VI созыва, учредитель общественного экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин до этого говорил, что живая ель считается более экологичной, чем искусственная, поскольку не требует специальной переработки. По его словам, пластиковое дерево окупает свой экологический след только в том случае, если его используют на протяжении 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Кремль привезли главную праздничную ель России.

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