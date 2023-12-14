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Финляндия отказала в убежище беженцам из России

Helsingin Sanomat: Финляндия не предоставила убежище ни одному беженцу из РФ

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Emmi Korhonen/Lehtikuva/Reuters

В Миграционной службе Финляндии находятся на рассмотрении более 100 заявлений о предоставлении убежища от беженцев, прибывших через границу с Россией. Ни один из мигрантов не получил положительного решения, сообщает газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, через контрольно-пропускные пункты на границе с Россией за два осенних месяца прибыли 958 человек 30 национальностей, которые запросили в Финляндии международную защиту.

В публикации уточнили, что заявления рассматривают ускоренно. Это означает, что Миграционная служба считает просьбы беженцев заведомо необоснованными. Всего в стране ожидают предоставление убежища более 4 тыс. человек. В ноябре приняли 360 различных решений.

12 декабря стало известно, что Финляндия открывает КПП на границе с Россией. Речь идет о КПП «Ваалимаа» («Торфяновка» со стороны России) и «Ниирала» («Вяртсиля»). При этом финские власти готовы оперативно вернуть ограничения.

Ранее назвали дату запуска автобусов из Петербурга в Хельсинки.

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