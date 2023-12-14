Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России стало меньше компаний с удаленкой

SuperJob: в России в четыре раза сократилось число компаний с удаленкой

close
100%
Depositphotos

Компаний, где есть сотрудники, работающие на удаленке (в том числе за рубежом), по сравнению с августом стало меньше. Это показало исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Работодателей, практикующих удаленку, сейчас 37% (в августе было 43%). В семи из 10 таких компаний дистанционно работают менее 10% персонала.

Чаще всего на удаленке трудятся программисты, бухгалтеры, инженеры, сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.

Компаний, где есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа, также стало меньше: 6% сейчас против 9% в июне этого года.

Ранее россияне рассказали, какими словами характеризуют свою карьеру в уходящем году.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами