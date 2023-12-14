В России стало меньше компаний с удаленкой

Компаний, где есть сотрудники, работающие на удаленке (в том числе за рубежом), по сравнению с августом стало меньше. Это показало исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Работодателей, практикующих удаленку, сейчас 37% (в августе было 43%). В семи из 10 таких компаний дистанционно работают менее 10% персонала.

Чаще всего на удаленке трудятся программисты, бухгалтеры, инженеры, сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.

Компаний, где есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа, также стало меньше: 6% сейчас против 9% в июне этого года.

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