В Подмосковье обновили наружное освещение

В Подмосковье на 168 объектах завершились работы по установке нового наружного освещения, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

«С 2017 года мы ведем работу по проекту «Светлый город». Ежегодно для комфорта и безопасности жителей устанавливали новое освещение на общественных территориях. За этот год мы установили современное уличное освещение на 168 объектах в 31 городском округе», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего рабочие установили 170 км линий системы наружного освещения.

Список объектов для установки нового уличного освещения был сформирован на основании выбора жителей Подмосковья на портале «Добродел».