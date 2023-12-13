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Названа минимальная стоимость новогоднего корпоратива на одного человека в Москве

RT: цена корпоратива на одного человека в Москве составляет 40-50 тыс. рублей

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Depositphotos

Минимальная стоимость организации новогоднего корпоративного мероприятия в Москве начинается от 15-20 тыс. рублей. В среднем же такой праздник в этом году обойдется предприятию в 40-50 тыс. рублей на человека, сообщает RT со ссылкой на данные Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).

В этом году стоимость организации корпоративов стала расти уже в сентябре-октябре, сообщили специалисты. Чаще всего заказчики просят провести торжество 22 декабря – это самая популярная дата. Что касается дней недели, выбирают обычно вторую половину – с четверга по субботу.

Для развлечения гостей чаще всего заказывают таких артистов, как Zivert, «Моя Мишель», SHAMAN, Леонид Агутин. Интересным трендом этого года стало также использование нейросетей для оформления визуальной части.

По оценкам экспертов, в этом году стоимость проведения новогодних корпоративов выросла примерно на 10–15%. Причиной называют рост цен на продукты, кейтеринг, аренду помещения, работу музыкантов, артистов, ведущих и диджея.

Ранее были названы имена трех самых дорогих артистов России для корпоративов.

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