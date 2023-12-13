Во Львове священнику выдали повестку за слова «раб Божий»

Священнику из Львовской области Украины выдали повестку на воинскую службу из-за слов «раб Божий». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Военный командир, который выдал эту повестку, признался, что испытывает личную неприязнь к священнослужителю. Из-за того, что священник назвал его почившего сына не по званию, а «рабом Божьим».

Позже военный заявил, что загрузит священнослужителя «как собаку», если он не явится в территориальный центр комплектования.

При этом глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что мобилизационный процесс не должен проходить «с унижением чести и достоинства человека» и не должен перерастать в сведение личных счетов.

Всеобщая мобилизация на Украине началась 25 февраля 2022 года и продолжается до сих пор.

Украинские власти начали массово закрывать церкви канонической Украинской Православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.

Ранее сообщалось, что Верховная рада может принять закон, запрещающий Украинскую православную церковь.