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Риелтор предрек повышение цен на новостройки в Москве в 2024 году

Риелтор Правдин: цены на новостройки в Москве будут расти на 0,5-1,5% в месяц

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Новостройки в Москве в 2024 году, с учетом условий на рынке недвижимости, продолжат дорожать, однако рост цен будет небольшим и плавным — в пределах 0,5-1,5% в месяц. Об этом в интервью РИАМО сообщил заместитель руководителя департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Кирилл Правдин.

«Дорожать будут объекты тех застройщиков, которые, как и прежде, быстро и правильно будут реагировать на изменения на ипотечном рынке, например, будут вовремя задействовать уже проверенные инструменты в виде траншевой ипотеки либо субсидированных процентных ставок и т.д.», — отметил эксперт.

Он напомнил, что сегодня активно обсуждаются планы по дальнейшему ужесточению условий по некоторым программам льготной ипотеки. В частности, речь о повышении минимального первоначального взноса до 30% и снижении максимальной суммы кредита с 12 до 6 млн рублей.

До этого Правдин отмечал, что закрытие льготных ипотечных программ или ужесточение условий по ним в 2024 году послужит основанием для снижения спроса на новостройки в Москве и Московской области.

Ранее риелтор предрекла снижение цен на «вторичку» в Москве в I квартале 2024 года.

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