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Стало известно, смогут ли москвичи наблюдать метеорный поток Геминиды 14 декабря

Астроном Рублева: метеорный поток Геминиды можно наблюдать при ясной погоде

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Shutterstock

Москвичи смогут наблюдать метеорный поток Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря, если выедут в Московскую область и небо там будет ясным. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, луна не сможет помешать наблюдению, потому что она в этот период будет неяркой.

«При ясной погоде созвездие Близнецов хорошо видно всю ночь над южным горизонтом нашего Северного полушария, поэтому и метеорный поток, который как бы вылетает на его фоне, можно наблюдать начиная с 21:00 и до восхода Солнца. Выше всего радиант (область вылета метеоров. — Прим. ред.) Геминид поднимется над горизонтом примерно в два часа ночи. Метеоры достаточно яркие, белого цвета, не очень быстрые», — отметила она.

Рублева добавила, что в пик активности жители смогут увидеть до 150 «падающих звезд» в час.

Международная группа астрономов из Университета Гронингена в Нидерландах и Университета Ла-Лагуна в Испании до этого обнаружила огромную межгалактическую «реку» из звезд, получившую название Гигантский поток Комы. По словам специалистов, это крупнейшая на сегодня структура такого рода и первый случай, когда подобный поток пролегает между галактиками. Длина Гигантского потока Комы в десять раз превышает протяженность нашей галактики Млечный Путь.

Ранее сообщалось, что на Земле произошла сильная магнитная буря.

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