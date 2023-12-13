Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне в 2024 году мечтают увеличить доход и начать высыпаться

RT: в числе целей на 2024 год россияне назвали рост дохода и крепкий сон

close
100%
Shutterstock

Россияне рассказали, какие цели они ставят на 2024 год. Большинство участников опроса на эту тему (70%) в будущем году намерены увеличить свой доход. Еще 60% мечтают освоить новую профессию, 43% — регулярно заниматься спортом раз-два в неделю, сообщает RT со ссылкой на исследование Skillfactory и Fitmost. Участие в нем приняли более 1,2 тыс. россиян.

Сменить работу хотят более трети респондентов (37%), также довольно много опрошенных заявили о желании в 2024 году чаще высыпаться (36%). О желании больше путешествовать рассказали 30% участников опроса. Выучить язык и заняться новым хобби намерены 23% опрошенных.

Кроме того, многие хотят в будущем году избавиться от вредных привычек. К примеру, больше двигаться и ложиться спать раньше полуночи хотят по 19% респондентов, меньше «зависать» в соцсетях — 15%. Отказаться от вредной еды хотят 14% опрошенных, от курения — 12%.

Напомним, что также большинство россиян ждут от наступающего года чудес (61% опрошенных), чаще всего связывая это с деньгами — ростом доходов, премиями и собственной прибылью.

Ранее работающие жители страны рассказали, какими словами характеризуют свою карьеру в уходящем году.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами