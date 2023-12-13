Россияне в 2024 году мечтают увеличить доход и начать высыпаться

Россияне рассказали, какие цели они ставят на 2024 год. Большинство участников опроса на эту тему (70%) в будущем году намерены увеличить свой доход. Еще 60% мечтают освоить новую профессию, 43% — регулярно заниматься спортом раз-два в неделю, сообщает RT со ссылкой на исследование Skillfactory и Fitmost. Участие в нем приняли более 1,2 тыс. россиян.

Сменить работу хотят более трети респондентов (37%), также довольно много опрошенных заявили о желании в 2024 году чаще высыпаться (36%). О желании больше путешествовать рассказали 30% участников опроса. Выучить язык и заняться новым хобби намерены 23% опрошенных.

Кроме того, многие хотят в будущем году избавиться от вредных привычек. К примеру, больше двигаться и ложиться спать раньше полуночи хотят по 19% респондентов, меньше «зависать» в соцсетях — 15%. Отказаться от вредной еды хотят 14% опрошенных, от курения — 12%.

Напомним, что также большинство россиян ждут от наступающего года чудес (61% опрошенных), чаще всего связывая это с деньгами — ростом доходов, премиями и собственной прибылью.

Ранее работающие жители страны рассказали, какими словами характеризуют свою карьеру в уходящем году.