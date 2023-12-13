Российские десантники под Соледаром в Донецкой народной республике (ДНР) нанесли удар по блиндажам Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив при этом до взвода пехоты противника. Об этом ТАСС сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Как заявили в военном ведомстве, получив координаты цели, десантники на боевых машинах БМД-4М выдвинулись на заранее подготовленные закрытые позиции. После чего по противнику был открыт огонь, корректируемый с разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Бойцы бронегруппы Тульского гвардейского соединения воздушно-десантных войск точными выстрелами поразили находившуюся в блиндажах опорных пунктов вражескую пехоту, уничтожив до взвода ВСУ.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.