Все больше россиян хотят отмечать Новый год масштабно

В этом году меньшее число россиян планируют отмечать Новый год скромно и тихо: если в 2022 году так были настроены 28%, то в этом — 19%. Это показало исследование Fix Price и Ромир, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Масштабнее, чем в прошлом году, отмечать праздник собираются 4% (2% годом ранее). Количество россиян, которые планируют отмечать праздники как обычно, увеличилось на 8 п.п. и составило 70%.

9 из 10 россиян встретят новый год в родном регионе, 7% отметят его в России, но не в родном регионе, и лишь около 1% уедут в другую страну. Эти значения с прошлого года практически не изменились.

Опрос также показал, что 67% россиян будут украшать свой дом или рабочее место к праздникам. Более трети из них (35%) готовы потратить на новогодний декор сумму от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей, а 28% планируют уложиться в бюджет до 1 тыс. рублей.

Самые популярные товары для создания праздничной атмосферы — игрушки на елку (49%), новогодние украшения для дома (42%), гирлянды (42%), свечи и ароматы для дома (25%) и новая посуда (13%). Четверть опрошенных сообщили, что используют декор, оставшийся с прошлогодних праздников.

О желании приготовить подарки на Новый год родственникам и друзьям в этом году рассказали 77% респондентов (в прошлом году 75,3%).

В среднем бюджеты россиян на подарки к новому году увеличились. Большая часть россиян (58%) планирует при этом уложиться в бюджет до 5 тыс. рублей, почти треть (29%) — в сумму от 5 до 10 тыс. рублей, свыше этой суммы — 13% опрошенных. Для сравнения в 2022 году сумму до 5 тыс. рублей планировали выделить 62% участников опроса, от 5 до 10 тыс. — 30%, от 10 тыс. рублей — 9%.

Наибольший бюджет на подарки в этом году выделен у жителей Сибири и Центрального федерального округа, где сумму свыше 10 тыс. рублей готовы потратить 17% и 15% соответственно, а наибольшая доля покупателей с бюджетом на подарки до 5 тыс. человек — в Приволжском ФО (64%).

«Результаты наших исследований и наблюдений показывают, что в этом году россияне начали подготовку к Новому году несколько раньше, чем в предыдущие годы. Средний чек и еженедельные расходы неуклонно растут уже два месяца подряд. Помимо товаров повседневного спроса в корзины добавляется предпраздничная закупка — небольшие подарки, декор, товары для творчества, что может свидетельствовать об общем повышении настроения потребителей», — прокомментировала Инна Караева, исполнительный директор Ромир.

В то, что Новый год — это время чудес и все загаданные желания сбываются, верит 35% россиян, не верят, но все равно что-то загадывают 28%.

Чаще всего желания касаются нематериальных сфер жизни — так ответили 49% респондентов, а вот 30% мечтают о чем-то, что можно купить за деньги.

В среднем 28% россиян ответили, что их желания чаще не сбываются, чем сбываются, а у 26% — наоборот. Согласно исследованию, чаще, чем у других новогодние желания исполняются у жителей Санкт-Петербурга (35%), а реже — у жителей Дальневосточного ФО.

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