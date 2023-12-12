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50 человек обратились за медицинской помощью после драки в школе в Берлине

FAZ: 50 человек обратились за медицинской помощью после драки в школе в Берлине

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Michaela Rehle/Reuters

После драки в берлинской школе за медицинской помощью обратились около 50 человек. Об этом сообщает FAZ.

По данным агентства, 52-летняя преподавательница, которая попыталась встать между сторонами конфликта, получила ранение — ей сломали палец.

В городской полиции отметили, что причина потасовки была «банальной» и не связана с политикой. Предположительно, драка началась после того, как в ходе конфликта между подростками 14 и 15 лет был применен перцовый баллончик. После того, как на место происшествия явилась полиция, 21-летний брат одного из школьников ударил полицейского, что несколько осложнило ситуацию.

После драки в школе созвали кризисную команду для разрешения проблемы, а также подключили к работе с участниками драки школьных психологов.

До этого разборки первоклассников в российской школе закончились вызовом полиции.

Ранее семью мигрантов выдворили из России после драки в школе в Нижнем Новгороде.

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