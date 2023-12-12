Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В подмосковном ТЦ мужчина напал на посетителя с ножом из-за манекена

РЕН ТВ: в Подмосковье пьяный мужчина ударил ножом посетителя ТЦ из-за манекена

close
100%
Shutterstock

В Подмосковье произошла драка в торговом центре. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Пушкино. По предварительной информации, один из участников конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения. Он решил перенести манекен с одного места на другое, но второй мужчина помешал ему. В результате первый ударил недовольного россиянина ножом.

Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали пострадавшего с несколькими ранениями. Зачинщика задержали и направили в отдел полиции.

На данный момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Москве посетитель бара устроил поножовщину.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами