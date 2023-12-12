В подмосковном ТЦ мужчина напал на посетителя с ножом из-за манекена

В Подмосковье произошла драка в торговом центре. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Пушкино. По предварительной информации, один из участников конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения. Он решил перенести манекен с одного места на другое, но второй мужчина помешал ему. В результате первый ударил недовольного россиянина ножом.

Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали пострадавшего с несколькими ранениями. Зачинщика задержали и направили в отдел полиции.

На данный момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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