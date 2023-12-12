Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ирландии одобрили сокращение пособия беженцам с Украины

RTE: Ирландия более чем в пять раз сократит пособие беженцам с Украины

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Власти Ирландии решили более чем в пять раз сократить еженедельные выплаты для беженцев с Украины. Теперь пособие составит €38,8 вместо €220, сообщает телерадиокомпания RTE.

Кроме того, правительство приняло решение ограничить 90 днями период предоставления беженцам государственного жилья.

«Правительство согласилось сократить размер социальных выплат и ограничить до 90 дней (период) предоставления государственного жилья для новоприбывших беженцев с Украины», — говорится в сообщении телерадиокомпании.

В ирландском кабмине отметили, что соответствующие предложения будут вынесены на обсуждение правительственного комитета и позднее представлены премьер-министру страны Лео Варадкару и главам ряда ведомств.

По данным RTE, льготы для семей с детьми, проживающих в государственных учреждениях Ирландии, сокращению не подвергнутся – они по-прежнему будут составлять €140.

До этого в Ирландии заявили об отсутствии возможности размещать беженцев с Украины.

Ранее в Ирландии предположили, что вся территория Украины может перейти под контроль РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами