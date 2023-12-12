В Ирландии одобрили сокращение пособия беженцам с Украины

Власти Ирландии решили более чем в пять раз сократить еженедельные выплаты для беженцев с Украины. Теперь пособие составит €38,8 вместо €220, сообщает телерадиокомпания RTE.

Кроме того, правительство приняло решение ограничить 90 днями период предоставления беженцам государственного жилья.

«Правительство согласилось сократить размер социальных выплат и ограничить до 90 дней (период) предоставления государственного жилья для новоприбывших беженцев с Украины», — говорится в сообщении телерадиокомпании.

В ирландском кабмине отметили, что соответствующие предложения будут вынесены на обсуждение правительственного комитета и позднее представлены премьер-министру страны Лео Варадкару и главам ряда ведомств.

По данным RTE, льготы для семей с детьми, проживающих в государственных учреждениях Ирландии, сокращению не подвергнутся – они по-прежнему будут составлять €140.

До этого в Ирландии заявили об отсутствии возможности размещать беженцев с Украины.

Ранее в Ирландии предположили, что вся территория Украины может перейти под контроль РФ.