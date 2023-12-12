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В Москве наградили лучшие устойчивые компании и проекты

В Москве прошла церемония вручения премии «Визионеры. Управление изменениями»

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Пресс-служба премии «Визионеры. Управление изменениями»

7 декабря на площадке Svoy Loft в Москве прошла VI церемония награждения ежегодной премии «Визионеры. Управление изменениями», титульным аналитическим партнером которой выступило рейтинговое агентство АКРА, сообщает пресс-служба премии.

«Невероятно приятно отметить, что никакие «черные лебеди» не влияют на развитие экологических и социальных проектов в России. Более 100 участников премии «Визионеры» в 2023 году и потрясающие результаты победителей это убедительно доказывают», — отметила CEO Проекта устойчивого развития +1, президент Лиги зеленых брендов Анастасия Попова.

Всего на участие в премии в 2023 году было подано более 100 заявок. В блоки «Оценка отчетов компаний» и «Оценка проектов» вошли те, кому удалось в 2022 и 2023 годах сохранить стратегические приоритеты в области экологии, климата и импакт-инвестиций.

Обладателем премии в номинации «Лучший отчет об устойчивом развитии» стал En+ Group (международная компания ПАО «Эн+ груп»).

«Норильский никель» стал победителем в номинации «Лучшее раскрытие информации об ESG рисках и управлении ими».

В номинации «Экология. Бизнес» первое место занял «Магнит» за проекты по снижению климатических рисков за счет сокращения следа пищевых отходов.

Кроме того, компания VK победила в номинации «Общество. Крупный бизнес» за организацию пространства повышенной доступности на фестивале VK Fest 2023.

Титульным информационным партнером премии выступил медиахолдинг Rambler&Co. Информационные партнеры – «Лента.ру» и «Газета.Ru».

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