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Космонавты обратились к россиянам с орбиты

Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции

Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции, записав видеообращение с земной орбиты. Обращение опубликовано в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов от всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днем Конституции!» — обратился к россиянам Кононенко.

12 декабря в России празднуют День Конституции. В этот день в 1993 году состоялось всенародное голосование, на котором россияне одобрили принятие основного документа страны.

До этого Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с 30-летием Конституции и рассказал о том, какую роль сыграл документ в становлении РФ.

По его словам, в настоящее время обновленная Конституция помогает РФ справляться с внешними вызовами, укреплять свой суверенитет, а также защищать права, свободы и качество жизни граждан.

Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин призвал вписать идеологию в Конституцию.

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